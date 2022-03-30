YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FENALAŞIP YIĞILDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

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YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FENALAŞIP YIĞILDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'nın Kozan ilçesinde yürüyüş yaparken fenalaşıp yere yığılan Aziz Tatlı (60), hayatını kaybetti.

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde yürüyüş yaparken fenalaşıp yere yığılan Aziz Tatlı (60), hayatını kaybetti. Tatlı'nın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkarılacak.

Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan 100'üncü Yıl Ormanı'nda vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemelede bu kişinin Aziz Tatlı olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Tatlı'nın hayatını kaybettiği saptandı. Tatlı'nın yürüyüş yapmak için ormanlık alana gittiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Tatlı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tatlı'nın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FENALAŞIP YIĞILDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FENALAŞIP YIĞILDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FENALAŞIP YIĞILDIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kozan, Polis, Aziz, Güncel, Haberler

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