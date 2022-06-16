Yürüyerek dünya turu yapan çift Beypazarı'nda mola verdi - Haberler

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Yürüyerek dünya turu yapan çift Beypazarı'nda mola verdi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Yürüyerek dünya turu yapan çift Beypazarı'nda mola verdi

Almanya'dan yürüyerek dünya turu yapan çift, Beypazarı'nda mola verdi.

Almanya'dan yürüyerek dünya turu yapan çift, Beypazarı'nda mola verdi.

Markus Baduch, gazetecilere, iki yıldır yollarda olduklarını söyledi.

Türkiye'ye geleli iki hafta olduğunu belirten Baduch, "Almanya'da, Türklerle tanışmıştık. Sadece "merhaba" deyip geçiyorduk. Ama Türkiye'ye yolculuğumuzun başlamasıyla, yolculuk boyunca Türklerin ne kadar misafirperver olduğunu anladık. Yolda ikram yapanlar bile var. Bu anlamda Türklere, çok çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Türkiye Almanya Güncel Haberler

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