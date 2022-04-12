YÜRÜYEN MERDİVENİN MAZGAL DEMİRİ ÇALINDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YÜRÜYEN MERDİVENİN MAZGAL DEMİRİ ÇALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ANTALYA'da hırsızlar, üstgeçite ait yürüyen merdivendeki mazgal demirini çaldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da hırsızlar, üstgeçite ait yürüyen merdivendeki mazgal demirini çaldı. Üstgeçitin bir tarafı yaya geçişine kapatıldı.

Hırsızlık olayı, gece bilinmeyen bir saatte Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda bulunan üstgeçide ait yürüyen merdivende meydana geldi. Görevliler, yayaların geçmesi için sabah üstgeçidi çalıştırmak isteyince mazgal demirinin çalındığını fark etti. Polise şikayette bulunan görevliler, üstgeçidin bir tarafını bariyerle kapatıp önlem aldı. Aynı üstgeçitte daha önce de hırsızlık olayı meydana geldiği belirtilirken, polis hırsızları aramaya başladı.

YÜRÜYEN MERDİVENİN MAZGAL DEMİRİ ÇALINDI

YÜRÜYEN MERDİVENİN MAZGAL DEMİRİ ÇALINDI

YÜRÜYEN MERDİVENİN MAZGAL DEMİRİ ÇALINDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muratpaşa, Hırsızlık, ulusoy, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title