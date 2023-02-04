Yürüyen merdivenden düşüp ölmüştü, toprağa verildi Güncel Haberler KAYSERİ'de, iş merkezinde yürüyen merdivenden inerken dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybeden Nevzat Yumuğan (66), toprağa verildi. KAYSERİ'de, iş merkezinde yürüyen merdivenden inerken dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybeden Nevzat Yumuğan (66), toprağa verildi. Olay, önceki gün gece yarısı sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Nevzat Yumuğan, yürüyen merdivenle iş merkezine ineceği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Yumuğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nevzat Yumuğan'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kocasinan ilçesi Düver Mahallesine getirildi. Düver Camii'nde kılınan cenaze namazına Yumuğan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yumuğan, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yumuğan'ın yürüyen merdivene bastıktan sonra dengesini kaybederek düştüğü ve kafasını tutacaklara vurduğu belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kayseri Düver Güncel Haberler

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