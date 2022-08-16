'Yürütmeyi durdurma' kalktı; 'Yeşil Yol'da çalışma başladı

KARADENİZ Bölgesi'nde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki 'Yeşil Yol' projesine TEMA Vakfı tarafından açılan davada verilen 'yürütmeyi durdurma' kararı, Danıştay 6'ıncı Dairesi'nce yapılan değerlendirmeler sonucu kaldırıldı. Yaylalara kolay ulaşımın yanı sıra çevre düzeni planı ölçeğinde yaylalarda yapılaşmalara neden olmayacağı sonucuna varılan projede, 2 yıldır sekteye uğrayan çalışmalara karar sonrası yeniden başlandı. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, "İdare haklı görüldü. Kaynak aktararak, çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Doğu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında, Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla 'Yeşil Yol' projesi hazırlandı. Proje ile Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarının 2 bin 600 kilometrelik yol ağı ile birbirine bağlanması planlandı. Yaylalarda kesintisiz, kolay ve konforlu ulaşımın sağlanmasının amaçlandığı projede, 7 metre genişliğinde gidiş-geliş tek şerit olarak beton ve asfalt yol yapıldı. 9 ilin yaylaları ve turizm merkezlerini üst kottan birbirine bağlayan ve sona gelinen Yeşil Yol'un tamamlanmasıyla yeşile yolculuğun başlanması amaçlandı.

"2 senedir Yeşil Yol ile ilgili bir mahkeme vardı. Mahkeme kararından sebep kaynak kullanamadık. Sonuçta mahkeme idareyi haklı gördü. Bu devletin yolu. Bu devletin master planı çerçevesinde yaptığı bir önemli çalışma. Yakın sürede mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdıktan sonra 266 milyon lira gibi bir rakamı da Yeşil Yol ile ilgili kaynakları aktarmaya başladık. Bu çalışmayı biz hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bugüne kadar fiziki olarak birinci öncelikli yollarımızda yüzde 46 oranında bitmişlik var. İkinci öncelikli yollarımızda yüzde 41, üçüncü öncelikli yollarımızda ise yüzde 19 oranında bitirilme oranları var. İnşallah bu sene gelen kaynaklar, önümüzdeki alacağımız kaynaklarla bunları yüzde 60-70 taşıyıp, bölgedeki daha nitelikli turizm yapmakla ilgili kendimize hedef koyduk. Ben katkısı olan yereldeki bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum"