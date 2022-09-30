Yürürken yüzüne mermi isabet etti Güncel Haberler Ortahisar ilçesinde 2 kişi silahla yaralandı. Ortahisar ilçesinde 2 kişi silahla yaralandı. Alınan bilgiye göre, G.K. Uzun Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen U.Ç'ye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. Seken kurşunlardan biri ise sokakta yürüyen O.M'nin yüzüne isabet etti. Yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta kısa süreli panik yaşandı. Yaralılara ilk müdahale bölgedeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralılar, polisin çevre güvenliği alarak sokağı yaya trafiğine kapatmasının ardından ambulansla hastanelere sevk edildi. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor. Öte yandan, Trabzon'a gezmek için il dışından geldiği öğrenilen O.M'nin vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz Ortahisar Güncel Haberler

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