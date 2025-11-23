Haberler

Yürüme engelli Zeynep öğretmen, asansörü 2 aydır arızalı okulda azmiyle ders veriyor

Güncelleme:
ANTALYA'da biyoloji öğretmenliği yapan yürüme engelli Zeynep Kubilay (45), asansörü 2 aydır arızalı olan okulda azmiyle zorlukları aşıyor. Sadece giriş katta ders verebilen Kubilay, "Okulda kullandığım tekerlekli sandalyem burada kalıyor. Sabah arabadan indiğimde öğrencilerim sandalye getirir, binmeme yardımcı olurlar. Onların desteği benim için çok değerli" dedi.

Halil-Ayşe Kubilay çiftinin üç çocuğundan biri olan Zeynep Kubilay, 1 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüyemez hale geldi. Zeynep Kubilay, ailesinin desteğiyle ilkokuldan üniversiteye tüm öğrenim sürecini başarıyla tamamladı. Gaziantep'te lise ve üniversite eğitimini bitiren Kubilay, uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur olarak çalıştı. O dönemde yeniden sınava giren Kubilay, öğretmenlik hayalini gerçekleştirerek Antalya'ya biyoloji öğretmeni olarak atandı.

7 YILDIR AYNI OKULDA GÖREV YAPIYOR

Öğretmen Zeynep Kubilay, 7 yıldır Antalya'nın Kepez ilçesindeki Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapıyor. Zeynep Kubilay, mesleğine tutkuyla bağlı olduğunu belirterek, "Aslında önce bir lisede memur olarak çalışıyordum ama bu ülkeye katmak istediğim bazı değerler vardı. Öğretmenlik benim için bir hayaldi, bunun için tekrar sınava girdim. Bu mesleği yapmak için çok özel sebeplerim var" dedi. Kubilay, engeli nedeniyle bazı fiziki yetersizliklerin günlük yaşamını zorlaştırdığını anlatarak, "Zor olan tarafları var. Genelde bunlar fiziksel engeller. Bazen bina girişlerinde sıkıntı olabiliyor, okulların fiziki yapıları yeterli olmayabiliyor" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERLE VAKİT GEÇİRİYORUM'

Görev yaptığı okuldaki asansörün arızalı olduğunu belirten Kubilay, "Okulumuzdaki asansör arızalı ve ben üst katlara çıkamıyorum. Okul idaremiz firmanın peşinde ama 'Yapılacak, parça gelecek' denilerek haftalardır bekletiliyoruz. Okul açılmadan önceki dönemden beri asansör çalışmıyor. Hatta daha da öncesinden arızalanmış. Ben üst katlara çıkamıyorum" dedi. Fen sınıflarının giriş kata taşındığını aktaran Kubilay, "Ders vermemde hiçbir sorun yok ama teneffüslerde öğretmenler odasına ya da idareye gidemiyorum. Teneffüslerde hep buradayım, öğrencilerle vakit geçiriyorum" dedi.

ÖĞRENCİLERİNDEN BÜYÜK DESTEK

Zeynep öğretmen, özellikle öğrencilerinin kendisine büyük destek verdiğini belirterek, "Okulda kullandığım tekerlekli sandalyem burada kalıyor. Sabah arabadan indiğimde öğrencilerim sandalye getirir, binmeme yardımcı olurlar. Onların desteği benim için çok değerli" diye konuştu. Öğretmenlikte esas motivasyonunun öğrencilerin gösterdiği değer olduğunu belirten Kubilay, özel günlerde hatırlanma baskısına karşı olduğunu söyledi. Kubilay, "Birine bir duygu ifade edeceksek, bunu özel gün beklemeden yapmalıyız. Öğretmenin en büyük beklentisi, verdiği değerin karşılık bulmasıdır. Yüksek notlar bizim için önemli değil. Bizim anlattığımız şeyin değer görmesi bizi mutlu eder" dedi.

Haber: Tunahan KIR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,)DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
