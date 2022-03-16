Yürüme engelli kadın, "eşine göz, mahalleye muhtar" oldu

ISPARTA (AA) - Isparta'da bebekken geçirdiği felç nedeniyle koltuk değneği yardımıyla yürüyebilen Hacer İnci Özbey, hem görme engelli eşiyle ilgileniyor hem de iki dönemdir muhtarlık görevini sürdürüyor.

???????Henüz 6 aylıkken geçirdiği felç nedeniyle koltuk değneği yardımıyla yürüyebilen Hacer İnci Özbey, uzun yıllar Isparta Belediyesinde görev yaptı. Hayatını doğuştan görme engelli Mehmet Ali Özbey ile birleştiren Özbey'in 3 çocuğu oldu.

Eğitimini de ihmal etmeyen Özbey, Açık Öğretim Fakültesinin önce Emlak ve Emlak Yönetimi ardından da İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun oldu.

Özbey, 2015'te aday olduğu Sidre Mahallesi'nden muhtar seçildi. Görevini özveriyle sürdüren Özbey, ikinci kez muhtarlık seçimini kazanarak güven tazeledi.

Azmiyle dikkati çeken Özbey, çevresindekilere de örnek oluyor.

"Topluma örnek olmak istiyorum"

Hacer İnci Özbey, AA muhabirine, yaşantısıyla engelli bireylere öncülük etmek istediğini söyledi.

Bacağının düz durmasını sağlayan bir aparat ve koltuk değneği yardımıyla yürüyebildiğini belirten Özbey, her şeye rağmen hayattaki umudunu kaybetmediğini dile getirdi.

Okumayı çok sevdiğini ifade eden Özbey, "Engelli bir kadın olarak 25 yıldır çalışıyorum, mahalleme ve insanlara hizmet ediyorum. Engelli bireylerin hangi noktalara gelebileceğini göstermek için çaba sarf ediyorum. Engelli bir kadının neler yapılabileceğini göstermek ve topluma örnek olmak istiyorum." diye konuştu.

Özbey, hayattaki tüm olumsuzluklara rağmen yaşama sevincini hiç kaybetmediğini vurguladı.

Eşi ile çok mutlu olduğunu dile getiren Özbey, "Bu hayatta ben onun gözleri oldum, o da benim ayağım oldu. Kadınlar isteyince elde edemeyecekleri hiçbir şey yoktur. Kadınlarımız çok güçlü, önlerinde hiçbir engel bulunamaz." ifadelerini kullandı.

"Önümüzde bir engel olmadığını düşünüyoruz"

Mehmet Ali Özbey de hayatlarındaki tüm engellere rağmen eşiyle mutlu olmayı başardıklarını söyledi.

Özbey, engellerini unutarak eşiyle bir bütün olmaya çalıştıklarını aktararak, "Engellerimizin bize bir engel olmadığına konuşarak karar verdik. Mücadele ederek bu olumsuz durumumuzu ortadan kaldırmaya çalıştık. Önümüzde herhangi bir engel olmadığını düşünüyoruz, sadece bizim bilinen engellerimiz var. Eşim annelik ve muhtarlık görevlerini çok iyi yapıyor. Ben de her zaman onun yanında olarak destek vermeye çalışıyorum." dedi.