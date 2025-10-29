Haberler

Cumhuriyetin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102’nci yıl dönümünde binlerce yurttaş, sabahın erken saatlerden itibaren Anıtkabir’e akın etti. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve karanfillerle mozoleye gelen yurttaşlar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarını sundu. Bir kız çocuğu duygularını, "Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olduğu için biz kızlar daha çok şevkliyiz. Ata’mızın bize verdiği haklardan dolayı ayrı bir gurur ve şevk içindeyiz, daha da mutlu ve coşkuluyuz" şeklinde dile getirdi.

Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünde Anıtkabir, erken saatlerden itibaren kırmızı-beyaza büründü. Ankara'nın dört bir yanından gelen yurttaşlar, çocuklarıyla birlikte Anıtkabir'in Aslanlı Yolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Kimisi bayrak, kimisi Atatürk fotoğrafı, kimisi de kırmızı karanfiller taşıdı.

Aralarında çocukların, gençlerin ve yaşlıların bulunduğu ziyaretçiler, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve karanfillerle Anıtkabir'e geldi. Ziyaretçiler, mozoleye çiçekler bırakarak saygı duruşunda bulundu. "Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun" ve "Atam izindeyiz" pankartları taşıyan yurttaşlar, duygu dolu anlar yaşadı. Anıtkabir'i ziyaret eden yurttaşlar, hep bir ağızdan "Andımız"ı okudu; "Türkiye laiktir, laik kalacak", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Anıtkabir çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ziyaretler sabah saatlerinden başlayarak yoğun olarak devam etti. Türkiye'nin farklı illerinden, yurt dışından Ata'ya saygı ve sevgisini sunmak isteyen vatandaşlar, duygularını ANKA Haber Ajansı mikrofonuna anlattı.

İki dizinde platin bulunduğunu, tek gözünün ise görmediğini söyleyen bir kadın, Anıtkabir ziyareti esnasında askerlerin kendisine yardımcı olduğunu belirterek, "Atatürk'ü gördüm, O'na bir de dua okudum. Nur içinde yatsın, yattığı yer mekan olsun" ifadelerini kullandı.

"Mutluluğumu kelimelerle tarif edemem"

Anıtkabir'e Sakarya'dan geldiğini anlatan bir başka ziyaretçi "Bu coşkuyu yaşamak mutluluk ve onur verici. Mutluluğumu kelimelerle tarif edemem. 102 yıllık bir Cumhuriyet'in içerisinde olduğum için şanslı olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

"Yattığı yer kendini incitmesin"

"Çok duyguluyum. Anlatacak durumda değilim, o kadar ağladım ki..." diyen başka bir yurttaş "Bu vatanı bize emanet etti, gitti ama bir yandan satılıyor. Ona da üzülüyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Yattığı yer kendini incitmesin" diyerekt hissettiklerini anlattı.

Yurt dışından geldiğini ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de olmak istediğini söyleyen bir ziyaretçi de duygularını, "Bu havayı yerinde tatmak istedim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın Cumhuriyet" şeklinde aktardı.

"Ata'mızın bize verdiği haklardan dolayı ayrı bir gurur ve şevk içindeyiz"

Anıtkabir'i arkadaşlarıyla ziyarete gelen bir kız çocuğu ise "Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olduğu için biz kızlar daha çok şevkliyiz. Ata'mızın bize verdiği haklardan dolayı ayrı bir gurur ve şevk içindeyiz. Daha da mutlu ve coşkuluyuz." diye konuştu.

Torunuyla birlikte Anıtkabir'e geldiğini anlatan bir kadın ise "Bastonla yürüyorum ama geliyorum. Çok duyguluyum. Çok sevinçliyim" dedi.

