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YURTTA KAR, ANTALYA'DA BAHAR

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HAFTA içi kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Antalya'da, güneş kendini gösterdi.

HAFTA içi kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Antalya'da, güneş kendini gösterdi. 15 dereceyi bulan sıcak hava ile birlikte güneşi görenlerdeniz kenarını ve piknik alanlarını doldurdu.

Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da baharı aratmayan görüntüler dikkati çekti. Şubat ayının ilk günlerinde 15 dereceyi bulan sıcak hava ile birlikte güneşi görenler, denize ve piknik alanlarına akın etti. Konyaaltı sahiline gelen kent sakinleri ve turistlerden denizin keyfini çıkarıp, sahilde uzanarak güneşlendi. Kimisi ise sahilde yürüyüş yaptı. Antalya'da güneşli havaya rağmen rüzgar da etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki soğuk havayı kent merkezine taşıyan rüzgar üşüttü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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