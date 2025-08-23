Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava durumunun az bulutlu ve açık olacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı. Bugün en yüksek sıcaklıkların 41 derece ile Diyarbakır ve Gaziantep'te görüleceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yer alan tahminlere göre; bugün yurdun kuzey kesimlerinde hava durumu parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Bugün için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmazken; Marmara Bölgesi'nin az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin az bulutlu ve açık, Akdeniz Bölgesi'nin az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün en yüksek hava sıcaklıklarının 41 derece ile Diyarbakır ve Gaziantep'te görülmesi öngörüyor. Ayrıca yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
