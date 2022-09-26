Yurtta hava durumu Güncel Haberler Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde artarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 27 İstanbul: Az bulutlu ve açık 24 İzmir: Az bulutlu ve açık 29 Adana: Az bulutlu ve açık 33 Antalya: Az bulutlu ve açık 30 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Marmara Güncel Haberler

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