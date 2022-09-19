Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı;

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları bugün Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde hissedilir derecede azalacak, değişiklik olmayan diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatı ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

(İHA)