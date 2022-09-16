Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Az bulutlu ve açık 32

Trabzon: Az bulutlu ve açık 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

(İHA)