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Yurtta hava durumu

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Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Az bulutlu ve açık 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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