Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı çok bulutlu, yerelde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

(İHA)