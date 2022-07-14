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Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri, Amasya'nın kuzey ve doğusu, Denizli'nin güneyi ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve...

Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri, Amasya'nın kuzey ve doğusu, Denizli'nin güneyi ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Doğu Karadeniz Denizli Amasya Aydın Güncel Haberler

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