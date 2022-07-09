Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Gümüşhane ile Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında öğle saatlerinden sonra kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kıyıları ile iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı, akşam saatlerinden sonra kuzeyi yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel