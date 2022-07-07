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Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri'nin güney ve doğusu, Düzce, Karabük, Erzurum, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)

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