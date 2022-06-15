Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Kırklareli ile İstanbul'un Avrupa Yakası hariç) Marmara bölgesi, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel