Yurtta hava durumu - Haberler

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Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçelerinin, gece saatlerinde il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 28

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 31

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğu Akdeniz Marmara Akdeniz Ege Güncel Haberler

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