Yurtta hava durumu - Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğusu ve Çorum'un batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat)esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 27

İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 27

Samsun: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu 35

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel