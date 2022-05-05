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Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Kuzeybatı kesimlerde biraz artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Karadeniz, Akdeniz, Güncel, Haberler

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