Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu 25

Adana: Az bulutlu ve açık 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel