Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 20

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel