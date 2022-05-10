Yurtlarda kalan öğrenciler voleybol turnuvasında yarışıyor - Haberler

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Yurtlarda kalan öğrenciler voleybol turnuvasında yarışıyor

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Yurtlarda kalan öğrenciler voleybol turnuvasında yarışıyor

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün düzenlediği 34. İller Arası Voleybol Turnuvası Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün düzenlediği 34. İller Arası Voleybol Turnuvası Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13 Mayıs'ta sona erecek şampiyona için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Salonu'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, Eskişehir, Düzce, Konya, Siirt, Trabzon, Samsun, Erzurum ve Muğla'dan gelen gençleri Ahilik şehri Kırşehir'de ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

Şahin, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yurtlarda kalan öğrencilere yönelik düzenlenen bu turnuvalar gençlerin kaynaşması ve birlikte aktvite yapmasına katkı sunuyor. Sporun tabana yayılmasını ve gençler arasında yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz. Bu sebeple de turnuvanın tamamını GSB_Kırşehir Youtube kanalımızdan canlı yayımlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir, voleybol, gençlik, Kredi, Güncel, Haberler

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