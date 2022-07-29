Yurtdışından getirip parçalarını fiyatından yükseğe satıyorlar

GÜRCİSTAN ve Bulgaristan gibi ülkelerden getirilen üst sınıf otomobillerin Türkiye'de yüksek fiyatlarla ve parçalarına ayrılarak satıldığı belirtiliyor. Yedek parça üretim firması CEO'su Saim Aşçı "Araçlar burada sökülüyor, parçalar satılıyor. Arızalı parçalar da o araçlara takılıp o ülkelere geri dönüyor. Teknik aksam dışında, far, hayalet gösterge, airbag, deri koltuk gibi maliyeti yüksek ürünler tercih ediliyor" dedi.

Gürcistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde 9-10 bin dolara alınan lüks otomobillerin elektronik parçaları Türkiye'de binlerce dolara satılıyor.

"ARAÇLAR TÜRKİYE'DE SÖKÜLÜYOR"

"SATTIKLARI ARAÇLARIN AKSAMIYLA BİR ARABA PARASI DAHA KAZANIYORLAR"

"TRAMER KAYDINDAN KAÇMAK İÇİN BU YÖNTEME BAŞVURANLAR VAR"

"BURADAN DA GİDİYORLAR PARÇALARI DEĞİŞTİRİYORLAR"