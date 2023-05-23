YURTDIŞINDA KULLANILAN OYLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

28 MAYIS'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında yurtdışında yaşan Türk vatandaşlarının temsilciliklerde kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçakla İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurtdışı temsilciliklerde kullanılan oylar, muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başladı. Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor. Yurtdışında kullanılan oylar Cumartesi gününe kadar Türkiye'ye getirilmeye devam edecek. İstanbul Havalimanı'nda muhafaza edilen oylar daha sonra kara yoluyla Ankara'ya gönderilecek. Öte yandan yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.