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Yurtdışına Kaçmaya Hazırlanan Zanlı Yakalandı

Yurtdışına Kaçmaya Hazırlanan Zanlı Yakalandı
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Ordu'da 45 suç kaydı bulunan S.S., yağma suçundan 9 yıl hapis cezası ile arandığı sırada yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyon sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORDU'da 45 suç kaydı bulunan ve hakkında yağma suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan S.S. (34) adlı şüpheliyi, yurtdışına kaçmak üzere evinde hazırlık yaparken yakaladı. S.S., yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Aranan Şahısların Yakalanmasına" yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yağma suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 45 suç kaydı bulunan S.S. hakkında yurtdışına kaçacağına dair bilgiler elde edildi. Soruşturmanın ardından, adli makamlarla koordinasyon sağlanarak harekete geçildi. Polis ekipleri, yakalama kararının ardından operasyon düzenledi. S.S., elinde bavul ve başında kamufle olmak amacıyla taktığı şapkayla yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Emniyetteki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: ORDU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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