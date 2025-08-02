Yurt Genelinde Sıcaklıklar Düşüyor: 4 İl 40 Derecenin Üzerinde

Hava sıcaklığının mevsim normallerine kademeli olarak düştüğü yurt genelinde termometreler, bugün öğle saatlerine kadar 4 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine kademeli olarak düşüyor.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 42,7 derece ölçüldü. Bunu 40,2 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil, 40,1 dereceyle Batman'ın Hasankeyf ile Siirt'in Kurtalan ilçeleri takip etti.