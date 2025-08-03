Yurt Genelinde Sıcaklıklar 40 Dereceyi Aştı

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Bugün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi. Şırnak, Cizre'de ölçülen 44,7 derece ile en yüksek sıcaklık kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine döneceğini açıkladı.

Yurt genelinde bugün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

Yurt genelinde günün en yüksek sıcaklığı, 44,7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü. Bunu Siirt'in Kurtalan ilçesi 42,3, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi ise 42,2 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derece ve üzerinin gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK (C°)
Şırnak, Cizre44,7
Siirt, Kurtalan42,3
Diyarbakır, Bağlar42,2
Mardin, Dargeçit41,9
Şanlıurfa, Ceylanpınar41,9
Batman, Hasankeyf41
Malatya, Yazıhan40,6
Artvin, Yusufeli40,4
Gaziantep, Karkamış40,3
Elazığ, Keban40

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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