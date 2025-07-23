Yurt Genelinde Sıcaklıklar 40 Dereceyi Aşıyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

Sıcaklıklar, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Aydın, İzmir, Eskişehir, Hatay, Diyarbakır, Manisa, Batman, Antalya, Kilis, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Çanakkale, Muğla, Adıyaman, Yalova, Kırklareli, Bursa, Mersin, Kahramanmaraş, Kocaeli, Bilecik, Denizli, Elazığ, Adana, Uşak, Karabük, Tokat, Tekirdağ, Ankara, Çorum, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Düzce'de gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

Bu 43 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 47 derece aralığında seyretti.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklık, İzmir Tire'de 45,4, İstanbul Ümraniye'de 42,3 ve Ankara Nallıhan'da 41,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.