Yurt Genelinde Sıcaklıklar 40 Derecenin Üzerine Çıktı

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Bugün Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde, 19 ilde 40 derecenin üzerini gördü. En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47,3 derece olarak kaydedildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 19 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren mevsim normallerine düşecek.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 47,3 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü. Bunu 46,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ile Batman'ın Beşiri ilçeleri takip etti.

Temmuz ayının son gününde sıcaklıklar 19 ilde 40 ile 47,3 derece aralığında seyretti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Siirt, Kurtalan47,3
Şırnak - Cizre46,7
Batman - Beşiri46,3
Mardin - Dargeçit46,3
Diyarbakır - Silvan46
Malatya - Yazıhan44,5
Elazığ - Baskil44,3
Şanlıurfa - Hilvan44,3
Adıyaman - Kahta44
Gaziantep - Karkamış43,9
Bingöl - Genç42,7
Erzincan - Kemaliye42,5
Tunceli il merkezi42,1
Hatay - Hassa41,2
Kahramanmaraş - Çağlayancerit40,6
Erzurum - İspir40,5
Muş - Hasköy40,5
Karaman il merkezi40,4
Kilis il merkezi40,4

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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