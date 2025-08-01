Yurt Genelinde Sıcaklık Rekorları Kırılıyor

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Bugün yurt genelinde 14 ilde sıcaklık 40 dereceyi aşarak mevsim normallerinin üstüne çıktı. En yüksek sıcaklık Siirt ve Şırnak'ta 45,4 dereceyle kaydedildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, bugün termometreler 14 ilde 40 derecenin üzerinde görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren mevsim normallerine kademeli olarak düşecek.

Ağustos ayının ilk gününde sıcaklıklar 14 ilde 40 ile 45,4 derece aralığında seyretti.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesi ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde 45,4 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Mardin'in Dargeçit ilçesi 44,9 derece ve Diyarbakır'ın Silvan ilçesi 44,4 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/ İLÇESICAKLIK(C°)
Siirt, Kurtalan45,4
Şırnak, Silopi45,4
Mardin, Dargeçit44,9
Diyarbakır, Silvan44,4
Batman, Beşiri44,3
Elazığ, Keban43,8
Malatya, Yazıhan43,7
Bingöl, Genç42,4
Erzincan, Kemaliye42,1
Gaziantep, Karkamış41,9
Tunceli il merkezi41,7
Adıyaman, Besni41,5
Şanlıurfa, Birecik41,5
Muş il merkezi40,2

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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