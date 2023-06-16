Yurt genelinde karne heyecanı

EDİRNE - Edirne'de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı sona ermesiyle il genelinde toplam 294 okulda 56 bin 808 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle son kez zil çaldı, öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve müdür yardımcıları ile veliler de katıldı.

Vali Vekili Sıdkı Zehin ve Beraberindekiler okulda düzenlenen karne dağıtım törenine sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminin son günü olduğunu belirten Vali Vekili Sıdkı Zehin, "Edirne genelinde 294 okulumuzda kıymetli 5 bin 175 öğretmenimizle 56 bin 808 öğrencimize eğitim hizmeti verdik. Hizmetlerinden ve fedakarlıklarından dolayı kıymetli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum. İnşallah Eylül ayında hem öğretmenlerimizi hem öğrencilerimizi fiziki şartları daha da iyi hale getirilmiş okullarımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler ve velilerde karne heyecanını yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

MUŞ - Muş'ta 12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, öğrenciler karnelerini almasıyla sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Borsa İstanbul İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Muş'ta 6 bin 734 öğretmenin 693 okulda eğitim verdiği 117 bin 991 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Öğrencilere karne dağıtan Vali İlker Gündüzöz, karnelerin öğrencilere yol gösterici bir rehber olduğunu ifade ederek, "Bir eğitim öğretim döneminin sonuna gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız karne heyecanı yaşıyorlar. Bu karneler çocuklarımızın gelişiminde onlara yol gösterici rehberdir. Bütün ailelerimizin ve çocuklarımızın karneleri bu şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Eğitimimiz hızla yükseliyor. Sınıf başına düşen öğrenci sayımız standartların çok ilerisine geldi. Sevgili yavrularımızı tebrik ediyorum. İnşallah tatilde bol bol dinlenirler, kitap okurlar ve seneye daha enerjik gelirler" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da öğrencilere karnelerini verdi.

KOCAELİ - Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de öğrenciler karnelerine kavuştu. İzmit'te bulunan Yarbay Refik Cesur İlkokulu'nda miniklerin karnelerini Kocaeli Valisi Seddar Yavuz dağıttı.

2022 - 2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de öğrenciler karnelerine kavuştu. İzmit ilçesinde bulunan Yarbay Refik Cesur İlkokulu'nda ise karneyle beraber vali heyecanı da yaşandı. Minikler, karne dağıtımına gelecek olan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u halk oyunlarıyla karşıladı. Ardından sınıfları ziyaret eden Vali Yavuz, miniklere karnelerini dağıtırken bir yandan da hediyeler verdi. Vali Yavuz, Kocaeli'de eğitim-öğretim yılının nasıl geçtiğine ve derslik inşaatlarının son durumuna dair de basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.

"428 bin 208 öğrencimize eğitim verilmiştir"

Geride kalan eğitim öğretim yılına dair Kocaeli'deki bilgileri aktaran Vali Seddar Yavuz, "2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Bugün evlatlarımızın karnelerini dağıttık ve onların karne sevinçlerine ortak olduk. İlimizde toplam bin 577 eğitim kurumunda 26 bin 32 öğretmenimizle 428 bin 208 öğrencimize eğitim verilmiştir. Okul öncesi sınıflarımızda 56 bin 561, ilkokullarda 135 bin 163, ortaokullarda ise 123 bin 309 öğrencimiz eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Ayrıca liselerimizde de 112 bin 975 öğrencimiz bugün karne sevinci yaşamıştır. Diğer taraftan 12. sınıf, yani bugün liselerden mezun olan 25 bin 49 öğrencimiz bulunmaktadır. Hepinizin bildiği gibi Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı gerçekleşecek. Bu sınav vesilesiyle valiliğimizce tüm tedbirler alınmış olup sınavın huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışacağız. Öncelikle bu sınava girecek öğrencilerimize ve gençlerimize üstün başarılar diliyorum. Velilerimizin bu konuda onları cesaretlendirici ve sınav sonucu ne olursa olsun evlatlarının yanında durmalarını çocuklarımızın ileriki hayatlarındaki başarısına olumlu edeceğini de değerlendiriyorum . Biz de valilik olarak bu konuda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

"Depreme dayanıklı olmadığı düşündüğümüz binaları yıkıyor ve bir kısmında güçlendirme yapıyoruz"

Son 20 yılda ve kendi görev süresindeki derslik inşalarından bahseden ve eğitim binalarının depreme daha dayanıklı hale geleceğini belirten Vali Yavuz, "Diğer üzerinde durmak istediğim husus ise eğitim yatırımları. Hepimizin bildiği gibi son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti devleti her alanda olduğu gibi eğitim altyapısı alanında da devrim gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede 2002-2023 yılları arasında şehrimizde 9 bin 119 derslik inşa edilmiştir. 2020-2023 yılları arasındaki benim görev dönemimde de bin 112 derslik bitirilerek eğitim öğretim faaliyetlerine hizmetine sunulmuştur. Ayrıca şu anda 439 dersliğin inşaatı devam etmektedir. Bu çerçevede özellikle depreme dayanıklı olmadığını düşündüğümüz binaları yıkıyor ve bir kısmında güçlendirme faaliyetlerini de gerçekleştiriyoruz. Eğitim hepinizin bildiği gibi ulusların aslında refah seviyesini ve bağımsızlığını etkileyen en önemli stratejik alanlardan bir tanesi. Biz de devlet olarak bu alana yatırım yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı kapanış töreni Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu'nda gerçekleştirilirken, kent genelinde 113 bin 811 öğrenci karne almanın sevincini yaşadı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, öğrencilerin gösterileri ile devam etti. Birinci sınıf öğrencilerin halk oyunları gösteri beğeniyle izlendi. Ardından öğrencilere yönelik çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Törende konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da, coşku ve heyecanı bir arada yaşadıklarını söyledi. Yiğitbaşı "Bazı çocuklarımız hayatlarında ilk defa karne alacaklar çok heyecanlılar. Bazı çocuklarımız dördüncü sınıfa ulaşmış onlarda buruk bir heyecan var. Çünkü mezun olacaklar. Hayatta inşallah çok güzel şeyler sizleri bekliyor. Biz her zaman arkalarındayız. Her zaman onların yanındayız. Bütün çocuklarımıza çok seviyoruz. Biz onların sadece akademik başarıları için değil hayatta iyi bir insan olabilmeleri için bu ülkeye de çok iyi birer vatandaş olabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bununla ilgili il milli eğitim müdürümüzde çok güzel çok yoğun çalışmalar yaptı. En önemli gördüğümüz çalışmalardan bir tanesi kodafyon projemizdi. Bilimle, sanatla ve teknolojiyle çocuklarımızın kendi yeteneklerini kendi becerilerini akademik müfredat dışında geliştirebilecekleri imkanları sunmaya çalıştık. Ben ailelerimize şöyle bir ufak ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bizim bu sağlamaya çalıştığımız imkanlardan sonuna kadar faydalanın." dedi

Konuşmaların ardından Vali Yiğitbaşı öncülüğünde öğrencilere karneleri dağıtıldı.

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitim öğretim gören 31 bin 322 öğrenci karnelerini aldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de öğrenciler karnelerini alarak yeni bir dönemi bitirdiler. İlçenin Esenyurt Mahallesi'ndeki Şehit Azizhan Keskin İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, ardından karnelerini dağıttı. Düzenlenen programa Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya, Yüksekova Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü ve Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, veliler ve öğretmenler katıldı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirten Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, "Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılın son günü. Bizde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk" dedi.