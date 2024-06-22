Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MGM verilerine göre, Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava sıcaklıkları 7 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. En yüksek hava sıcaklıkları Aydın'da 43, Şanlıurfa'da 42, Denizli, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da 41, Kahramanmaraş 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 33, en düşük 18, İstanbul'da en yüksek 29, en düşük 21, İzmir'de en yüksek hava sıcaklığı 36, en düşük 23 derece olacak.