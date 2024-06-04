Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece üstünde seyredeceği tahmin ediliyor.

MGM verilerine göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.