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Yurt Genelinde Hava Durumu Tahmini

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevki, Eskişehir dışında İç Anadolu, Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı, hava sıcaklıklarının ise batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevki, Eskişehir dışında İç Anadolu, Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı, hava sıcaklıklarının ise batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MGM, rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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