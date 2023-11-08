Yurt Geneli İçin Beklenen Yağışlar Geliyor

Yurt geneli için beklenen yağışlar geliyor

İklim uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt:

" 10 Kasım'dan sonra Türkiye artık mevsim normallerinin üstünde yağış almaya başlayacak"

AFYONKARAHİSAR - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, yapılan son değerlendirmelere göre özlenen yağışlı havanın 10 Kasım'dan sonra geleceğini kaydederek, "Şuan elimizdeki tahminler bizi yanıltmazsa eğer 10 Kasım'dan sonra artık Türkiye'ye Batı'dan Akdeniz kökenli maritim hava kütleleri gelecek ve Türkiye artık mevsim normallerinin üstünde yağış almaya başlayacak gibi duruyor" dedi.

Bozyurt, Afyonkarahisar ile birlikte yurt geneli için beklenen hava durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Bozyurt, son yaşanan sıcaklıkların iklim kriziyle bağlantılı olduğunu ifade ederek, "Aşırı sıcak bir yaz dönemi geçirdik. Son yılların en sıcak yazıydı diyebilirim. Hemen arkasından gelen Eylül ayı ile birlikte hava sıcaklıkları birazcık düşse de daha sonra yeniden gelen sıcak hava dalgasıyla yeniden bir artışa geçti. Özellikle Ekim ayının ortasından bu yana hava sıcaklıkları mevsim normallerinin yaklaşık 4 ile 6 derece hatta bazı bölgelerde 8 derece üzerinde seyrediyor. Kasım ayının ilk haftasını bugün geride bırakmamıza rağmen hala hava sıcaklıkları gölgede. Afyonkarahisar başta olmak üzere pek çok merkezimizde 24- 25 derece iç kesimlerde sahillerde 27,28, 30 derecenin üzerinde seyrediyor. Bu durum pek alışılagelmiş bir durum değil. Bu aslında biraz iklim kriziyle de bağlantılı denilebilir" dedi.

"Bu tablo önümüzdeki hafta değişecek gibi de duruyor"

Beklenen yağışların 10 Kasımdan sonra gelebileceğini ifade eden Bozyurt açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda dünyada küresel ısınma giderek ivme kazanmaya başladı. Atmosferde birikmiş sera gazları başta karbondioksit olmak üzere sıcaklığı daha fazla tutmaya başladı ve dolayısıyla artık El Nino olayının da katılmasıyla beraber atmosfere daha fazla sıcaklık katılmaya başlandı. Okyanustan atmosfere geçen sıcaklık transferi var ve dolayısıyla küresel ortalama sıcaklık artık giderek artış yönünde ivme kazanmaya başladı. Bütün bunlar şimdi mevsimlere yansıyor. Bu durumda ekstrem hava olaylarını gündeme getirmeye başladı. Bu tablo önümüzdeki hafta değişecek gibi de duruyor. Artık Türkiye yağışlı bir sisteme giriyor. Şuan elimizdeki tahminler bizi yanıltmazsa eğer 10 Kasım'dan sonra artık Türkiye'ye Batı'dan Akdeniz kökenli maritime hava kütleleri gelecek ve Türkiye artık mevsim normallerinin üstünde yağış almaya başlayacak gibi duruyor."