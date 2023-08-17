Yurt dışından kaçak yollarla getirilen araç şarj dinamoları ele geçirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 100 bin lira değerindeki 16 adet araç şarj dinamosunu kargoyla gönderileceği ihbarını aldı. Yapılan operasyon sonucunda yedek parçalar ele geçirildi.

Edirne'de bir kargo şubesinde 16 kaçak otomobil parçası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir kargo şirketinin şubesindeki şüpheli paketlerde arama yaptı.

Aramada, yurt dışından getirildiği değerlendirilen 16 kaçak otomobil parçası ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.