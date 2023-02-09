Yurt dışından gelen ekiplerin can kurtarma seferberliği

TÜRKİYE'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası arama- kurtarma çalışmaları ve yaraların sarılması için birçok ülkeden destek geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binaların yıkıldığı 10 ilde arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Türkiye, deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, dünyadan da destek geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası Türkiye'nin çağrısı üzerine birçok ülke, deprem bölgelerine arama- kurtarma ekiplerini sevk etti. Azerbaycan'dan 120, Rusya'dan 100, Kuzey Makedonya'dan 24, Kırgızistan'dan 67 kişilik arama- kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezde çalışmalarına devam ediyor.

İsrail, İspanya gibi birçok ülkeden gelen arama- kurtarma ekipleri de yıkımın yaşandığı diğer illerde enkazda kalanları sağ kurtarabilmek için yoğun çaba harcıyor.