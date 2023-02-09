Yurt dışından gelen ekiplerin can kurtarma seferberliği
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TÜRKİYE'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası arama- kurtarma çalışmaları ve yaraların sarılması için birçok ülkeden destek geldi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binaların yıkıldığı 10 ilde arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Türkiye, deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, dünyadan da destek geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası Türkiye'nin çağrısı üzerine birçok ülke, deprem bölgelerine arama- kurtarma ekiplerini sevk etti. Azerbaycan'dan 120, Rusya'dan 100, Kuzey Makedonya'dan 24, Kırgızistan'dan 67 kişilik arama- kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezde çalışmalarına devam ediyor.AFAD İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORLARFarklı ülkelerden gelen arama-kurtarma ekipleri, AFAD ile koordineli çalışarak belirlenen bölgelerde arama- kurtarma faaliyeti yürütüyor. Kuzey Makedonya'dan gelen 24 kişilik ekip, 12'şer kişi olmak üzere Lütfü Köker Bulvarı'nın farklı bölgelerinde çalışıyor. Azerbaycan'dan gelen arama- kurtarma ekipleri, Ebrar Sitesi ve Cumhuriyet Bulvarı'nda yıkılan binaların enkazında çalışırken, Rusya'dan 100 kişilik ekip ise Kahramanmaraş'ın farklı bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kırgızistan'dan gelen 67 asker de Kahramanmaraş merkez ile İsmet Karaokur Bulvarı'ndaki 3 blok 54 daireli Palmiye Sitesi'nde arama- kurtarma çalışmalarında görev aldı.
İsrail, İspanya gibi birçok ülkeden gelen arama- kurtarma ekipleri de yıkımın yaşandığı diğer illerde enkazda kalanları sağ kurtarabilmek için yoğun çaba harcıyor.- Kahramanmaraş