Yurt dışından 12 litre içki getiren şahıs Çerkezköy'de yakalandı
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Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın kaçak yollardan 12 litre viski getirdiğini tespit etti. Şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Yurt dışından Tekirdağ'a 12 litre içki getiren şahıs Çerkerköy ilçesinde yakalandı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde yabancı uyruklu G.M. isimli şahsın ülkeye kaçak yollardan viski getirdiğini tespit etmeleri üzerine arama yaptı. Yapılan aramada 12 adet 1 litrelik viski ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel