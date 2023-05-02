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Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı

Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı

Güncel Haberler

Yurt dışındaki seçmenlerden 797 bin 841'i, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Yurt dışındaki seçmenlerden 797 bin 841'i, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 737 bin 439'u yurt dışı temsilciliklerde, 60 bin 402'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 797 bin 841'i oy kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Milletvekili 14 Mayıs Güncel Haberler

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