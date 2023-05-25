Yurt dışındaki kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde, yurt dışında yaşayan kişileri telefonla dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalarında aralarında yabancı uyruklu şüphelilerin de bulunduğu bir suç örgütünün, 2012-2013 arasında İstanbul'da çağrı merkezleri kurularak Avusturya ve Almanya'da yaşayan yaşlı, algılama yeteneği zayıflamış kişilere ulaştığını tespit etti.

Cep telefonunda kullanılan bir uygulama üzerinden iyi derecede Almanca konuşan şüphelilerin mağdurlara kendilerini Avusturya, Almanya ve İsviçre'de savcı, polis, avukat, noter ve banka görevlisi olarak tanıtıp büyük ikramiye kazanmaları vaadinde bulundukları, bunun için harç parası talep ettikleri belirlendi. 2012'den itibaren aralıklarla eylemlerine devam eden şüphelilerin bu yöntemle 850 bin avro haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Yozgat, Çorum, Sakarya ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.?