Yurt Dışındaki 12 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

Yurt Dışındaki 12 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun yurt dışından Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Suçlular, çeşitli ağır suçlardan dolayı aranmaktaydılar.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 11, ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere 12 suçlunun yurt dışından Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suçluların yakalanmasına yönelik Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.B., M.İ., E.K., R.Ş., Ş.Ç., E.C.Ç, E.Ö., A.A., M.K., R.B. ve M.B. ile ulusal seviyede aranan A.Y., ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Almanya'da yakalanan S.B. 'Nitelikli cinsel istismar', A.A. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', M.K. 'Göçmen kaçakçılığı', M.B. 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah kaçakçılığı' suçlarından, ABD'de yakalanan M.İ. 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan, İtalya'da yakalanan E.K. 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan, Yunanistan'da yakalanan R.Ş. 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Tehdit', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından, Karadağ'da yakalanan Ş.Ç. 'Dolandırıcılık' suçundan, Polonya'da yakalanan E.C.Ç. 'Kasten öldürme' suçundan, Fransa'da yakalanan E.Ö., 'Kasten öldürme' suçundan, Gürcistan'da yakalanan R.B. 'Hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu ticareti', 'Mala zarar verme' suçlarından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu. Kosova'da yakalanan A.Y. ise 'Kasten öldürme', 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçlarından ulusal seviyede arandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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