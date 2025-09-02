Yurt Dışında Yakalanan 14 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bülten'le aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Arnavutluk, Senegal ve Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen 14 suçlu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kırmızı Bülten'le aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu, Gürcistan (8), Arnavutluk (2), Almanya (2) Senegal ve Yunanistan'dan ülkemize getirdik. Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D., E.Ç., K.K., O.G., G.Ç. ve M.C.Ü. ile ulusal seviyede aranan T.Y. ve M.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma, yağma, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama' suçlarından Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan ve A.G. organize suç örgütü üyesi olan T.G. isimli şahıs Gürcistan'da,

'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'yağma' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan M.A.D. isimli şahıs Gürcistan'da, 'yağma, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama' suçlarından Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan C.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs Gürcistan'da, 'çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.D. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürmeye tesebbüs (4 kez)' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan K.D. isimli şahıs Gürcistan'da, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve dolandırıcılık' suçlarından Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da,

'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Arnavutluk'ta, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan O.G. isimli şahıs Senegal'de, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama' suçlarından Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan G.Ç. isimli şahıs Almanya'da, 'cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' suçlarından Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan M.C.Ü. isimli şahıs Almanya'da, 'silah veya mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması' suçundan ulusal seviyede aranan T.Y. isimli şahıs Arnavutluk'ta, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan ulusal seviyede aranan aranan M.U. isimli şahıs Yunanistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."