Yurt Dışında Yakalanan 12 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 11 kişi ve ulusal seviyede aranan 1 kişinin toplamda 12 kişinin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Yerlikaya, terör ve organize suçlarla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 11, ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere toplam 12 kişinin ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan'dan yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çeşitli suçlardan aranan S.B, M.İ, E.K, R.Ş. Ş.Ç, E.C.Ç, E.Ö, A.A, M.K, R.B, M.B, A.Y'nin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol Europol Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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