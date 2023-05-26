Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi sürüyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 73 ülkede kurulan sandıklarda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından görevliler tarafından mühürlenen çuvallar yurda getiriliyor.

Oy zarflarının bulunduğu çuvalların bir kısmı daha, kurye ve siyasi parti temsilcileri eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan alınan oy çuvallarının bulunduğu mühürlü çantalar, yetkililer tarafından apronda bekleyen araca konuldu. Mühürlü çantalar, görevliler nezaretinde havalimanındaki Yurt Dışı Seçim Bölgesi Başkanlığına götürdü. Çantalardaki oy torbaları, hakim ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri nezaretinde görevlilerce İstanbul Havalimanı'nda 7 kilitle açılabilen çelik kapılı odada muhafaza altına alındı.

Oyların bulunduğu torbalar, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca güvenlik önlemleri altında kara yoluyla bugün Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderilecek.

Oyların bulunduğu çuvallar, yarına kadar İstanbul'a getirilmeye devam edecek.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona ererken, aralarında İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının da bulunduğu gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.