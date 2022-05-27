Yurt dışında ikamet eden Fransızlar, milletvekili seçimi için internetten oy kullanmaya başladı - Haberler

Fransa'da 12 ve 19 Haziran'da düzenlenecek milletvekili genel seçimi için yurt dışında ikamet eden Fransızlar, internetten oy kullanmaya başladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Fransız vatandaşları, Paris saatiyle 12.00 itibarıyla milletvekili seçiminin ilk turu için internetten oy kullanabiliyor.

Bu kapsamda seçimin ilk turu için 27 Mayıs-1 Haziran, ikinci tur için 10-15 Haziran'da internetten oy kullanılacak.

Yurt dışında yaşayan Fransızlar, oylarını sandıkta vekalet vererek internet veya posta yoluyla kullanabilecek.

Fransa'nın büyükelçilikleri ve konsolosluklarında oy kullanmak isteyenler, seçimin ilk turu için Amerika kıtası ve Karayipler'de 4 Haziran'da, diğer kıtalarda ise 5 Haziran'da sandık başına gidecek.

11 farklı seçim bölgesi için yaklaşık 150 milletvekili

Yurt dışındaki 11 farklı seçim bölgesi için yaklaşık 150 milletvekili adayı yarışıyor.

Fransa'nın yurt dışında yaklaşık 1 milyon 444 bin Fransız kayıtlı seçmeni bulunuyor.

Ülkenin genel milletvekili seçimi için yurt içinde yaşayan Fransızlar, ilk tur için 12 Haziran, ikinci tur için 19 Haziran'da sandık başına gidecek.