Yurt Dışında Firari 15 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

İÇİŞLERİ Bakan Ali Yerlikaya, 13'ü kırmızı bültenle aranan toplam 15 firari suçlunun 6 ülkede yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışında firari bulunan suçluların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 13'ü kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan toplam 15 suçlunun, Irak, Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, 'Kasten öldürme', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', Nitelikli yağma', 'Cebir', 'Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi H.K.Ş. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandı.

BİRÇOK SUÇ KAYDI

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.N. ve C.B., 'Tasarlayarak öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.K. 'Yaralama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., Irak'ta yakalandı. 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ş., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.K., 'Nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.Y. ile 'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahla yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.G. isimli Gürcistan'da yakalandı.

ALMANYA'DA YAKALANDI

'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.K., 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.C., Almanya'da yakalandı. 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. Polonya'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.L. Yunanistan'da yakalandı. Ayrıca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. Irak'ta yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.